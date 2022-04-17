Минобороны России: иностранных наемников ждет долгий тюремный срок

Иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами, их ждет долгий срок в тюрьме. Об этом в воскресенье, 17 апреля, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что по нормам Международного гуманитарного права иностранные наемники не имеют статуса комбатантов.

«Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — сказал представитель Минобороны.

Конашенков также отметил, что в результате боевых действий численность наемников снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Он добавил, что Вооруженные силы РФ уничтожили 1035 иностранных наемников, и еще 912 отказались принимать участие в боевых действиях и сбежали из страны.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) изучит информацию Минобороны РФ о наемниках из Польши и Франции, участвующих на стороне вооруженных сил Украины в боевых действиях.

В тот же день британский наемник Эйден Эслин, который сложил оружие вместе с тысячью украинских военных, рассказал, что многие наемники спешно покинули Украину сразу после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. Но, по его словам, остались те, кого уже перекинули в Донбасс.

8 апреля Конашенков сообщил, что в Мариуполе, помимо боевиков радикальной группировки «Азов», сейчас находится значительное количество иностранных наемников. Он рассказал, что радиопереговоры, помимо украинского и русского, ведутся еще на шести иностранных языках, в основном европейских.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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