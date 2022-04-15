Британский наемник рассказал об иностранных военных в рядах ВСУ

Британский наемник Эйден Эслин, который сложил оружие вместе тысячью украинских военных, 15 апреля рассказал, что многие наемники спешно покинули Украину сразу после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. В основном остались те, кого уже перекинули в Донбасс. Да и те, по рассказам Эслина, пытаются отсидеться в бункерах.

В беседе с корреспондентом «Известий» Кириллом Поляковым Эслин рассказал, что в формированиях давно уже наблюдается абсолютное моральное разложение. У него колоссальный опыт участия в боевых действиях, но ничего подобного тому, что творят украинские националисты, он не видел нигде.

«С первого дня, когда мы приехали в Мариуполь, я говорил, что мы должны уйти, потому что, как я говорил раньше, Донбасс признается независимым, Луганск так же. Если Украина действительно хотела избежать этого конфликта, она могла бы просто признать независимость, также признать Крым», — заявил он.

Эслин рассказал, что до Украины он два года был в Сирии. Воевал против правительственной армии. А с 2018 года британец служит наемником в морской пехоте ВСУ. Вместе с другими иностранцами попал в Мариупольский котел.

У него сложилось ощущение, словно он впервые увидел реальность, когда заметил полное отсутствие заботы об окружающих. Они разворовывали супермаркеты, хотя местным гражданским нужны были продукты, чтобы выжить после обстрелов. Они забирали еду из супермаркетов, не позволяли людям выходить за водой.

После того как кадры с Эслином, облетели весь мир, в прессу обратились мама и бабушка британца с требованием от британского правительства вмешаться в освобождение Эйдена.

Однако по Женевской конвенции наемники не признаются законными участниками боевых действий в составе вооруженных сил. Из чего следует, что им не нужно предоставлять такую ​​же правовую защиту, как пленным регулярной армии.

13 апреля сообщалось, что официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

8 апреля Конашенков сообщил, что в Мариуполе, помимо боевиков радикальной группировки «Азов», сейчас находится значительное количество иностранных наемников. Он рассказал, что радиопереговоры, помимо украинского и русского, ведутся еще на шести иностранных языках, в основном европейских.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».