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В МО рассказали о значительном числе иностранных наемников в Мариуполе

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В Мариуполе, кроме боевиков радикальной группировки «Азов», сейчас находится значительное количество иностранных наемников. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков вооруженных сил Украины, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках», — рассказал Конашенков.

Генерал-майор также подчеркнул, что город будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями Вооруженных сил России.

Накануне стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

7 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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