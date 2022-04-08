Стало известно об обнаружении следов наемников в Мариуполе

В процессе проведения спецоперации по защите Донбасса в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

Как отмечается, соответствующие признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

Кроме того, имеется видеозапись, на которой запечатлены позиции Вооруженных сил Украины. На представленных кадрах можно заметить «следы пребывания иностранных наемников и террористов», о чем сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале.

Ранее, 4 апреля, Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые во вторник, 5 апреля, решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в этот день в Мариуполе будет создан гуманитарный коридор для жителей города, иностранцев и в том числе украинских военных и наемников, которые будут готовы сдать оружие и прекратить бои.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, что необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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