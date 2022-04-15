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СКР изучит информацию о действующих на стороне ВСУ иностранных наемниках

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Следственный комитет России (СКР) изучит информацию Минобороны РФ о наемниках из Польши и Франции, участвующих на стороне вооруженных сил Украины в боевых действиях. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

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«Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими спецоперации по защите жителей Донбасса», — рассказала Петренко.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ рассказали, что в населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании. Также сообщалось, что в войсках Украины состоят бойцы французского легиона.

8 апреля Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе помимо боевиков радикальной группировки «Азов» сейчас находится значительное количество иностранных наемников. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что радиопереговоры помимо украинского и русского ведутся еще на шести иностранных языках, в основном европейских.

15 марта сообщалось, что в Сети появилось объявление о поиске наемников для отправки на Украину. Объявление разместила некая американская компания, название которой не указывалось. В качестве миссии наемников указано проведение тайных операций по эвакуации людей. На должность рассматриваются лишь те кандидаты, которые являются гражданами США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины, Польши или имеют двойное гражданство с ЕС или страной Шенгенского соглашения. При этом подать заявку могут как мужчины, так и женщины.

13 марта Минобороны России сообщило о ликвидации до 180 иностранных наемников на Украине. Тогда российские военные обстреляли военный полигон Яворовский в Львовской области, где, согласно заявлению, был развернут «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих».

После этого руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если на Украине будут обнаружены новые наемники, то их будет ждать такая же судьба, как и тех, кто был на уничтоженной базе в Львовской области.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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