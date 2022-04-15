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В Харьковской области ликвидировали около 30 польских наемников

Минобороны России: в Изюмском Харьковской области ликвидирован отряд до 30 польских наемников
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В населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками ликвидировано до 30 наемников польской частной военной кампании. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии», — рассказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины, в районе населенного пункта Городня Черниговской области зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее генерал сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

8 апреля российские военные высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» северо-восточнее Одессы уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников. Кроме того, были ликвидированы вооружение и техника прибывших резервов украинских войск.

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