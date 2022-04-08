ВС РФ ракетами «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой

Российские военные высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» северо-восточнее Одессы уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ликвидированы вооружение и техника прибывших резервов украинских войск.

«Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 223 установки РСЗО, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, 1917 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчета украинских военных и грузовика, буксирующего гаубицу. Ранее, 7 апреля, Игорь Конашенков заявил, что армия РФ высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов, а также российская военная авиация поразила 29 военных объектов Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого власти республик сообщали об обострении ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Руководство ДНР и ЛНР обратилось к Москве с просьбой о помощи. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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