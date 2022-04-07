В Минобороны сообщили об уничтожении четырех баз хранения ГСМ на Украине

Российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь уничтожила четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом 7 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», — рассказал он на брифинге.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что авиация ВКС РФ поразила за ночь 29 военных объектов Украины, в том числе семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Также Конашенков проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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