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Минобороны показало залповый пуск ракет «Калибр» с фрегата по объектам ВСУ

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Российские военные нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщает 7 апреля Минобороны РФ. Экипаж фрегата Черноморского флота произвел пуск четырех крылатых ракет «Калибр».

Ранее, 4 апреля, министерство опубликовало видео, на котором показана работа расчетов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1». В настоящее время именно он контролирует небо над позициями российских военных. Радары боевого комплекса обнаруживают воздушную цель на расстоянии до 100 км. По крупным объектам «Панцирь С-1» стреляет высокоточными и маневренными ракетами.

В тот же день в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». В процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. Все цели были взяты на сопровождение и ликвидированы, среди них — семь боевых беспилотников.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что с середины февраля обстановка на территориях ухудшилась в результате обстрелов со стороны украинских военных. В ЛНР и ДНР было объявлено об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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