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Российские военные уничтожили беспилотники «Байрактар»

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинских беспилотников «Байрактар» ракетным комплексом «Тор»
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Минобороны России во вторник, 5 апреля, рассказало об уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

Отмечается, что во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса командир расчета ЗРК «Тор» Сергей Пачёпка выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета ЗРК «Тор» все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них — семь боевых БЛА «Байрактар».

Ранее, 4 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация нанесла удары по 17 военным объектам Украины, среди которых два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Ранее в этот день генерал-майор рассказал, что за минувшую ночь Воздушно-космические силы России уничтожили 14 военных объектов Украины. Среди ликвидированных объектов были два пункта управления и две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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