ВС России сбили в воздухе пять украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает 7 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины , реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Новость дополняется