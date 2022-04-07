Прямой эфир
Мир
Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade
Мир
Глава МИД Великобритании заявила об «окончании эпохи взаимодействия с РФ»
Мир
Макрон охарактеризовал диалог с Путиным как необходимость
Экономика
США заявили о намерении ограничить доходы РФ от энергопоставок
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины
Сюжет:

Минобороны опубликовало кадры движения боевой техники по понтонной переправе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ впервые опубликовало кадры движения российской боевой техники по понтонной переправе, сооруженной военными инженерами Западного военного округа через реку Северский Донец во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

Наведение переправы и обеспечение ее работы — важная часть спецоперации Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) на юге Харьковской области. В результате наступления националисты и Вооруженные силы Украины (ВСУ) были выбиты из города Изюм.

Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя
Украинские группировки отказались сложить оружие и выйти из города добровольно

Ожесточенные столкновения за переправу южнее Изюма шли более трех недель. С горы Кременец формирования националистов и ВСУ вели корректировку артиллерийского огня. Перед отступлением подразделения ВСУ и боевики взорвали три моста и укрепились возле вантового пешеходного перехода.

Во время проведения спецоперации инженерные подразделения отдельного инженерно-саперного батальона Западного военного округа (ЗВО) первыми начали наведение переправы через реку.

Во время ожесточенных боев тактическая группа спецназначения и военные инженеры разминировали вантовый мост, прорвали оборону противника и закрепились на противоположном берегу. Таким образом, военнослужащие российской армии сделали возможной переправу тяжелой бронетехники ударной группировки батальонно-тактических групп.

Позднее мостовая переправа была заменена понтонной общей протяженностью более 90 м. Подчеркивается, что переправа при наведении простреливалась минометами противника под контролем вражеских беспилотников круглосуточно. Удары минометов ежедневно повреждали понтоны, из-за чего военным инженерам приходилось одновременно налаживать поток колонн российской бронетехники и чинить переправу.

Организацию работ по наведению понтонной переправы осуществляли заместитель начальника инженерных войск ЗВО полковник Николай Овчаренко и командир отдельного инженерно-саперного батальона ЗВО капитан Евгений Никитин.

Сообщается, что 19 марта во время очередного восстановления переправы помимо обычных минометных обстрелов по ней были применены запрещенные фосфорные снаряды. Овчаренко и Никитин, получившие ранения, оставались в строю и продолжали руководство восстановлением понтонной переправы, чем обеспечили выполнение боевой задачи несмотря на огонь противника.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022