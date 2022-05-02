Politico заявила об участии американцев в военных действиях на Украине

Американцы, прошедшие боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев участвуют в военных действиях на Украине. Об этом в воскресенье, 1 мая, пишет газета Politico.

По данным издания, офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович уволился с работы и уехал на Украину вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что он возглавляет группу Task Force Yankee, в которой состоят более 190 добровольцев. По его словам, те, кто ранее служил в вооруженных силах, участвуют в боевых действиях.

«Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране [Украине], они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран», — говорится в статье.

При этом уточняется, что американцы без боевого опыта на Украине не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют снаряжение, гуманитарную и денежную помощь.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский «думает, как использовать неонацистов для борьбы с Россией».

До этого, 29 апреля, семья американского наемника Вилли Джозефа Кансела сообщила о его смерти. Известно, что молодой человек был отправлен на помощь украинским силовикам в первой половине марта. Жена ликвидированного на Украине 22-летнего американского наемника заявила, что он уехал, чтобы «помогать».

Накануне стало известно, что немецкая неонацистская партия «Третий путь» оказывает украинским националистам материальную помощь.

Также 28 апреля сообщалось, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

Днем ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

Следственный комитет РФ также сообщил, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

30 марта журналист «Известий» рассказал, что в городе Марьинка на базе украинских националистов «Азова» нашли книги об Адольфе Гитлере и другую литературу националистического характера. Кроме того, на захваченном объекте была найдена форма с шевроном флага Германии, а также шевроны с флагом Великобритании.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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