Жена убитого на Украине американского наемника рассказала о его цели

Жена ликвидированного на Украине 22-летнего американского наемника Вилли Джозефа Кансела, которого завербовала ЧВК, заявила, что он уехал, чтобы «помогать». Об этом Бриттани Кансел сообщила 29 апреля в беседе с FOX News.

«Мой муж был очень смелым, он герой. Я не ожидала стать вдовой в 23 года или того, что наш сын будет расти без отца. Все, чего я хочу — это чтобы он вернулся домой, чтобы мы могли организовать нормальные похороны», — сказала она.

Женщина добавила, что ее муж отправился на Украину, потому что «хотел помогать людям, он всегда ощущал, что это его главная миссия в жизни».

Ранее сообщалось, что, что молодой человек был отправлен на помощь украинским силовикам в первой половине марта. По словам его матери, Кансел записался на работу в ЧВК, помимо своей постоянной работы в качестве офицера исправительного учреждения в Теннеси, незадолго до того, как началась спецоперация по защите Донбасса.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на территории Украины находятся порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за все время проведения спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. По информации оборонного ведомства, еще 912 наемных бойцов сбежали.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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