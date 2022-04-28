МИД РФ сообщил о порядка 7 тыс. наемников на Украине

На территории Украины с начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса располагаются порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила в четверг, 28 апреля, на брифинге.

«Всего, по информации Министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тыс. иностранных наемников из 63 государств», — заявила представитель ведомства.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины, сообщается на сайте kp.ru.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок, передает RT.

25 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о нахождении на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе примерно 400 иностранных военных наемников.

Ранее, 17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за все время проведения спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. Еще 912 наемных бойцов сбежали, сообщает телеканал «Звезда».

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперациипо защите Донбасса.

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