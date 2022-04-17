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МО заявило о приказе Киева расстреливать всех желающих сдаться в Мариуполе

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Окруженной на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложили сложить оружие и сдаться, однако киевский режим запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал на месте расстреливать желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников. Об этом 17 апреля в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сейчас в окружении находится около 400 иностранных наемников, большинство из них — граждане европейских стран, присутствуют и граждане Канады.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

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В результате боевых действий численность наемников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Всего, по данным ведомства, российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине, 912 отказались участвовать в боевых действиях и сбежали из страны.

На Украину, согласно информации Минобороны, привлечено 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 государств: Польша — 1717 человек, около 1,5 тыс из США, Канады, и Румынии, Великобритания и Грузия — до 300 человек из каждой, из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики —193 человека.

Конашенков напомнил, что иностранные наемники согласно Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов». Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, поэтому, объясняет представитель Минобороны, их ждет уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

Ранее в этот день руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Однако представители украинских властей в категоричной форме запрещают сдаваться и угрожают последующими расстрелами.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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