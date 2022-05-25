Небензя назвал США и их союзников соучастниками преступлений Киева

США и их союзники являются соучастниками преступлений Киева. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия фиксирует преступления Киева, наступление ответственности остается вопросом времени. Американские гаубицы используются Украиной для обстрела мирных городов Донбасса, отметил Небензя.

«Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Ранее в этот день французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера, рассказал в радиоэфире, что члены группировки «Азов» (против боевиков которой в России возбуждены уголовные дела) не давали возможности оказать помощь тяжелораненым российским военным. Вместо медпомощи их расстреливали из автоматов Калашникова.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наказание понесут все сдавшиеся в плен боевики с «Азовстали», которые совершали военные преступления.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» в Мариуполе должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

Спустившийся в подземелья «Азовстали» вместе с российскими саперами корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал, что на территории завода обнаружили свидетельства того, что боевики уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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