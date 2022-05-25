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Небензя назвал США и их союзников соучастниками преступлений Киева

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Фото: TASS/Zuma
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США и их союзники являются соучастниками преступлений Киева. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По его словам, Россия фиксирует преступления Киева, наступление ответственности остается вопросом времени. Американские гаубицы используются Украиной для обстрела мирных городов Донбасса, отметил Небензя.

«Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Ранее в этот день французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера, рассказал в радиоэфире, что члены группировки «Азов» (против боевиков которой в России возбуждены уголовные дела) не давали возможности оказать помощь тяжелораненым российским военным. Вместо медпомощи их расстреливали из автоматов Калашникова.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наказание понесут все сдавшиеся в плен боевики с «Азовстали», которые совершали военные преступления.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» в Мариуполе должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

Спустившийся в подземелья «Азовстали» вместе с российскими саперами корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал, что на территории завода обнаружили свидетельства того, что боевики уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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