Члены группировки «Азов» (против боевиков которой в России возбуждено уголовные дела) не давали возможности оказать помощь тяжелораненым российским военным. Такое заявление сделал в среду, 25 мая, в эфире радиостанции Radio Courtoisie французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера.

По его словам, он находился к северу от Киева, где только закончились боевые действия. Он вместе с другими волонтерами приехали туда, чтобы доставить лекарства.

Боке вспоминает, что на улице лежали тяжелораненые российские военные, которым они хотели оказать помощь. Однако бойцы «Азова» запретили к ним подходить.

Когда волонтеры начинали настаивать на своем желании оказать помощь, азовцы расстреливали раненых из автомата Калашникова.

«Это были первые военные преступления, которые я сам видел», — сказал француз.

Адриен Боке вернулся с Украины в начале мая, туда он ехал в роли волонтера с гуманитарной миссией. Раньше он служил в стрелковых частях французской армии.

20 мая колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под ракетный обстрел с кассетным зарядом на въезде в Попасную в Луганской Народной Республике. В луганской организации «Не забудем, не простим!» отметили, что одна из машин получила серьезные повреждения. Никто из людей не пострадал.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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