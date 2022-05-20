Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел в ЛНР

Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под ракетный обстрел с кассетным зарядом на въезде в Попасную в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 20 мая сообщили в луганской организации «Не забудем, не простим!».

Там отметили, что одна из машин получила серьезные повреждения. Никто из людей не пострадал.

«Члены полевой команды «Не забудем, не простим!» попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами. Одна машина получила значительные повреждения и не смогла продолжить движение», — рассказали в организации.

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Несмотря на это, гуманитарная помощь была доставлена адресатам, отметили в организации.

9 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что в здании спорткомплекса в городе Кременная ЛНР украинские диверсанты сожгли склад с гуманитарной помощью.

28 апреля еще гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны украинских военных под Белгородом. Тогда никто не пострадал.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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