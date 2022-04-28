Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом

Гуманитарная колонна попала под обстрел украинских военных под Белгородом, никто не пострадал. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили добровольцы.

Инцидент произошел накануне во время возвращения колонны из Харьковской области, куда доставляли гумпомощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», отметила в беседе с «РИА Новости» представитель организации Алена Березовская.

По ее словам, украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, и, по всей видимости, решили уничтожить колонну на обратном пути. Около 15:00 среды возвращавшийся гуманитарный конвой попал под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка.

«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», — рассказала журналистам Березовская.

В делегации был вооружен только один сопровождающий, конвой ездил в Харьковскую области Украины без охраны, добавила она.

В ночь на четверг жители Белгородской области около 00:50 услышали «хлопок» в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса на фоне обострения из-за обстрелов со стороны Украины. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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