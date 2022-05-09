В здании спорткомплекса в освобожденном от нацистов городе Кременная Луганской Народной Республики украинские диверсанты сожгли склад с гуманитарной помощью. Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 9 мая показал место происшествия.

«Несмотря на то что здесь, в Кременной, боев уже не происходит, здесь идет очень интенсивная диверсионная работа. Вот этот спорткомплекс — явный тому пример. Здесь люди собирали гуманитарку. Но одной ночью кто-то взял и всё это сжег. Вот с кем они воюют? Получается, со своим же народом», — рассказал Зименкин.

По его словам, такой способ украинские диверсанты выбрали для борьбы с обычными жителями.

Ранее в этот же день Зименкин показал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали могилы на кладбище в Кременной: на местности через каждые несколько метров воронки, что свидетельствует о том, что здесь бой шел не против солдат, а против мирных граждан.

Зименкин также показал, как сейчас выглядит мемориал героям Великой Отечественной войны, который пострадал в ходе декоммунизации на Украине.

3 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов продемонстрировал кадры восстановления солдатами Центрального военного округа (ЦВО) в ЛНР советского памятника воинам-освободителям Великой Отечественной войны. Тогда он сказал, что военные с кистями, краской, шпателями занимаются восстановлением разваливающегося мемориала воинам-освободителям Великой Отечественной войны.

19 апреля официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Кременная перешел под контроль республики. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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