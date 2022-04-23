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Корреспондент «Известий» показал восстановление советского памятника в ЛНР

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Корреспондент «Известий» Александр Морозов 23 апреля показал, как солдаты Центрального военного округа (ЦВО) восстанавливают в Луганской народной республике советский памятник воинам-освободителям Великой Отечественной войны.

В этом освобожденном от украинских боевиков селе высадился необычный «десант»: вместо оружия у солдат ЦВО кисти, краски, шпатели. Их задача — восстановить разваливающийся на глазах мемориал воинам-освободителям Великой Отечественной войны.

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Жители рассказывают, что власти хотели снести памятник после начала борьбы со всем советским, но односельчане не позволили этого сделать. Здесь жива память о Великой Отечественной войне, о чем свидетельствуют фамилии родственников большинства живущих в селе людей.

С памятью о ветеранах и о той страшной войне тоже боролись, жалуется учитель Людмила Демина.

«В школах Украины, рассказывать про георгиевскую ленту, было запрещено. Школьные музеи боевой славы закрывали. В этом селе экспонаты советского времени сохранили чудом», — поделилась Демина.

С каждым днем в село прибывает все больше беженцев, которые спасаются от бесчинств украинских радикалов. Многие из них присоединяются к российским солдатам и местным жителям, чтобы вместе восстановить памятник.

Наши солдаты также привезли к памятнику газовый баллон, чтобы подключить его к мемориалу. Всё это сделано для того, чтобы в этом селе вновь загорелся вечный огонь. Память о Великой Отечественной войне и ее героях будет жить.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 мая в городе пройдет акция «Бессмертный полк». Калачева также отметила, что мариупольцы очень ждут это мероприятие.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с эпидемией COVID-19.

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