Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал 9 мая, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали могилы на кладбище в уже освобожденном от националистов городе Кременная.

«Когда говорят, что у людей нет ничего святого, то это тот самый пример. Зачем ВСУ было расстреливать кладбище? Тут такие воронки через каждые несколько метров. То есть воевали они не с солдатами, а с мирным населением и теми, кто покоится в этих могилах», — рассказал Зименкин, показав состояние кладбища.

Корреспондент также показал, как сейчас выглядит мемориал героям Великой Отечественной войны, который пострадал в ходе декоммунизации на Украине.

«Павшие в боях воины Красной армии. На этом мемориале когда-то была и красная звезда, которую в рамках декоммунизации демонтировали отсюда. А ведь Кременная — это был первый город в Луганской Народной Республики, который встал и не пустил сюда «Правый сектор» (запрещен в РФ), когда они сюда вошли. Не пустил фашистов. Позже ВСУ заняли эту территорию. Но тот факт навсегда остался в истории», — напомнил журналист.

Зименкин также отметил, что в настоящее время боев в этом населенном пункте ЛНР уже нет, однако Украина всё еще ведет здесь диверсионную работу.

23 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как солдаты Центрального военного округа (ЦВО) восстанавливают в ЛНР советский памятник воинам-освободителям Великой Отечественной войны. Тогда он сказал, что военные с кистями, краской, шпателями занимаются восстановлением разваливающегося мемориала воинам-освободителям Великой Отечественной войны.

19 апреля официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Кременная перешел под контроль республики. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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