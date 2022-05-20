Боевики ВСУ оказались в «котлах» возле Северодонецка. Спецоперация в Донбассе 20 мая, день 85-й

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За сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 416 человек, включая 46 детей. Люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта по 20 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 34 368 человек. В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения. Консультационную помощью по поиску пропавших родственников можно получить круглосуточно по следующим телефонам:





В ходе военного противостояния украинских силовиков с подразделениями народной милиции ЛНР противник за прошедшие сутки потерял 7 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники. Семеро военнослужащих сложили оружие и сдались в плен. Об это сообщили в ЛНР.





Очередной конвой гуманитарной помощи пришел из России в ЛНР. Сотрудники МЧС РФ привезли в республику более 90 тонн груза, в частности - продукты питания и медицинские средства.





По официальным данным СЦКК ДНР, в период с 17 февраля до 20 мая погибли 120 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, из них 42 ребенка. Повреждено 3508 жилых домостроений. За 93 дня зафиксировано 3045 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2769.





За истеккшие сутки представительство СЦКК ДНР сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны украинских силовиков. Выпущено 306 единиц различных боеприпасов. Под вражеским огнем 12 населенных пунктов - Донецк (Петровский, Куйбышевский и Киевский районы), Горловка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Лозовое, Александровка.





Пленные украинские боевики довольны содержанием в госпитале ДНР. Раненые обеспечены лечением, уходом и качественным питанием, сообщают РИА Новости.





Над Дебальцево средства ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У», сообщили в Штабе ТерО ДНР. «Обломки ракеты упали по ул. Чапаева, повреждения получили 4 домостроения», - говорится в сообщении.





Продолжается обстрел населенного пункта Ясиноватая, сообщили в СЦКК ДНР. Украинские силовики выпустили по городу 5 ракет из БМ-21 «Град» и 8 снарядов калибром 122мм. Разрушен жилой дом.





Факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона расследуют сотрудники СК РФ. Устанавливаются боевики, причастные к гибели одного человека в результате ведения огня.





Административное дело о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука передано из Советского райсуда Уфы на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. Ранее музыкант попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с провокационными высказываниями во время концерта.





СКР изучает данные о вовлечении подростков в деятельность неонацистов на Украине. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в нацгруппировках. В частности, зафиксирован факт подготовки нацполком «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из числа сирот.