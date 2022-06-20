Песков заявил, что задержанные в Донбассе наемники из США должны понести ответственность

Задержанные на Украине американские наемники были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления. Об этом заявил в понедельник, 20 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист Кейр Симмонс рассказал российскому чиновнику о двух американских ветеранах, которые были захвачены российскими войсками во время спецоперации по защите Донбасса.

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», — сказал Песков.

Представитель Кремля не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Он отметил, что «одно ясно – они совершили преступления», и Женевская конвенция на них не распространяется.

Ранее в этот день командир казачьего полка, участвовавший в боевых действиях в Камышевахе в Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщил, что польские наемники понесли существенные потери. Он также заявил, что польские наемники активно применяют бесшумные 60-миллиметровые минометы и дроны с подвесными бомбами. По его словам, есть сведения не о единичных наемниках из Польши, а об организованном отряде.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов.

17 июня представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. Ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника, отметил он.

Всего в списках Минобороны числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Первая тройка выглядит так: Польша (1831 приехало, 378 уничтожено), Канада (601–162) и США (530–214).

С американского континента больше всех наемников поставила Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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