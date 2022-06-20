Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Мир
Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики
Мир
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Экономика
Минфин отказался поддержать идею о магазинах duty free на внутренних рейсах
Мир
В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт
Мир
В Киеве предложили отказаться от «тяжелых для украинцев» произведений русской литературы
Мир
В Нидерландах указали на трудности при заполнении газохранилищ к зиме
Мир
Дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР возбудили против экс-мэра Киева
Мир
Вена подтвердила присутствие австрийских наемников на Украине
Мир
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Песков заявил, что задержанные в Донбассе наемники из США должны понести ответственность

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанные на Украине американские наемники были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления. Об этом заявил в понедельник, 20 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

Наши к вашим: расширит ли Латинская Америка военное сотрудничество с РФ
Как украинский кризис отразился на борьбе Вашингтона и Москвы за влияние в регионе

Журналист Кейр Симмонс рассказал российскому чиновнику о двух американских ветеранах, которые были захвачены российскими войсками во время спецоперации по защите Донбасса.

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», — сказал Песков.

Представитель Кремля не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Он отметил, что «одно ясно – они совершили преступления», и Женевская конвенция на них не распространяется.

Ранее в этот день командир казачьего полка, участвовавший в боевых действиях в Камышевахе в Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщил, что польские наемники понесли существенные потери. Он также заявил, что польские наемники активно применяют бесшумные 60-миллиметровые минометы и дроны с подвесными бомбами. По его словам, есть сведения не о единичных наемниках из Польши, а об организованном отряде.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов.

17 июня представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. Ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника, отметил он.

Всего в списках Минобороны числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Первая тройка выглядит так: Польша (1831 приехало, 378 уничтожено), Канада (601–162) и США (530–214).

С американского континента больше всех наемников поставила Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022