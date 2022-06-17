Минобороны России заявило о сокращении потока иностранных наемников на Украину

Поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве подчеркнули, что Минобороны РФ отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника. Кроме того, учитываются и инструкторы, прибывшие для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения.

Также стало известно, что на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.

«На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наемников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону», — сказал Конашенков.

Также в ведомстве заявили, что заявления украинских властей о примерно 20 тыс. иностранных наемниках на Украине являются обыкновенной ложью.

Представитель Минобороны РФ добавил, что несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наемников остановить киевскому руководству не удается.

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