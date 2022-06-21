В Херсонской области назвали срок проведения референдума по вступлению в РФ

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем Стремоусов указал на то, что в Херсонской области также налаживается социально-экономическое благополучие, запускаются различные предприятия, банковская система. Кроме того, зарплаты, социальные пособия и пенсии уже выплачиваются в рублях.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

До этого, 9 июня, Стремоусов заявил, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году. При этом он уточнил, что приоритет власти региона отдают повышению социально-экономического развития, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.

7 июня Херсонская область сообщила о подготовке к референдуму. Он пояснил, что Херсон остался без законодательной власти, поэтому в регионе был создан общественный совет, в который входят представители народа. По его словам, именно они будут принимать промежуточные решения относительно самоопределения Херсонской области.

Ранее, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Херсонскую область Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».