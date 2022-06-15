Власти Херсонской области отметили ажиотажный спрос на российские паспорта

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. Такое заявление 15 июня сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Очень большой ажиотаж. Всё больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — рассказал чиновник в беседе с «РИА Новости».

По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

«Каждый день люди получают паспорта, и очереди всё больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов», — подчеркнул Стремоусов.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей Херсонской области, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент России Владимир Путин 25 мая ввел упрощенный порядок получения российских паспортов.

Первые заявки на получение российского гражданства жители региона начали подавать 5 июня, что запечатлел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. В частности, одним из первых заявление подал бывший командир местного отделения украинской территориальной обороны Дмитрий Кузьменко, который призвал своих соратников сделать правильный выбор и поступить так же.

6 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что для обеспечения жителям региона возможности подать документы на получение российского гражданства прием заявлений начали осуществлять в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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