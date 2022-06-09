Референдум в Херсонской области по вхождению в РФ запланировали на 2022 год
Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году, заявил «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», — сказал Стремоусов.
При этом, по его словам, на сегодняшний день референдум не является первоочередной задачей.
Приоритет власти региона отдают повышению социально-экономического развития, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.
«Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», — подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации региона.
Он заключил, что Херсонская область уже начала путь интеграции в состав РФ. В частности, люди активно подают заявки на получение российский паспортов.
Ранее о планах провести референдум по вхождению в состав России рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владмир Рогов. Он уверен также, чем быстрее Запорожье войдет в состав России, тем быстрее в регионе наладится жизнь.
8 июня Сальдо рассказал корреспонденту «Известий» Мери Бадунц о процессе выдачи паспортов РФ в регионе. Для подачи документов на получение паспорта гражданина РФ жителям Херсонской области понадобится прописка по месту проживания не только от резидентов Херсона, но и других частей Украины, добавил глава ВГА.
7 июня Херсонская область сообщила о подготовке к референдуму. В конце мая Стремоусов заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.
В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.
Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.
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