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В Херсонской области будут давать паспорта РФ жителям со всей Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо рассказал корреспонденту «Известий» Мери Бадунц о процессе выдачи паспортов РФ в регионе.

Сам Сальдо тоже подал документы на гражданство и заявил, что в области планируют открыть еще 10 пунктов приема заявлений.

При этом он уверил, что получивших российское гражданство не будут принуждать отказаться от украинских паспортов. Он напомнил, что согласно законодательству РФ двойное гражданство разрешено.

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Для подачи документов на получение паспорта гражданина РФ жителям Херсонской области понадобится прописка по месту проживания не только от резидентов Херсона, но и других частей Украины, добавил глава ВГА.

Сальдо добавил, что пошлина в 300 рублей для получения паспорта была отменена.

Сами люди, подавшие заявления на получение российского гражданства, признаются, что очень ждали этого момента. Для них это событие является знаковым.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

Днем ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возможности подачи в регионе документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции. Он подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

Как сообщил Стремоусов 4 июня, заявки на получение российского гражданства подали уже 1,5 тыс человек.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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