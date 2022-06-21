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Число прибывших в РФ беженцев из Донбасса и с Украины превысило 2 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 2 млн человек прибыли в Россию с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 18 февраля 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах 21 июня.

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«По последним данным, границу с РФ пересекли свыше 2 млн человек, включая 323 тыс. детей. Половина прибывших — это граждане ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.

Из числа прибывших почти 33 тыс. человек размещены в 592 пунктах временного размещения, остальные живут у родственников или в частном порядке.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала, что российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из ДНР и ЛНР.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В апреле основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России. В частности, они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей в Россию и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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