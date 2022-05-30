Путин утвердил упрощенный прием в гражданство РФ детей-сирот Донбасса и Украины

Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Данный указ президента был опубликован на портале правовой информации.

Указ касается и детей, которые остались без попечения родителей, а также недееспособных граждан Донбасса и Украины.

В документе говорится о том, что с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства.

26 мая заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Позже сообщалось, что первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства. Указ вступил в силу со дня его подписания.

25 мая сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области — «абсолютно русское по ментальности».

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал текущего года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Кроме того, в ведомстве рассказали, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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