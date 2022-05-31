Детский омбудсмен заявила о желании россиян усыновить детей из ЛНР и ДНР

Российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 31 мая сообщила детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Регулярно поступают обращения от российских семей, которые готовы принять детей под опеку, усыновлять детей из территорий ЛНР и ДНР. Этих семей 1,2 тыс., это только у аппарата у нашего», — рассказала она на пресс-конференции.

Накануне, 30 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

21 апреля Львова-Белова сообщила, что в РФ с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России. В частности, они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, то, что граждане РФ так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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