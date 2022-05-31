Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Детский омбудсмен заявила о желании россиян усыновить детей из ЛНР и ДНР

0
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 31 мая сообщила детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Регулярно поступают обращения от российских семей, которые готовы принять детей под опеку, усыновлять детей из территорий ЛНР и ДНР. Этих семей 1,2 тыс., это только у аппарата у нашего»,рассказала она на пресс-конференции.

Накануне, 30 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

«У каждого будет своя плата»: что переживают дети, оказавшиеся в зоне конфликта
И какая помощь, по мнению специалистов, необходима им для реабилитации

21 апреля Львова-Белова сообщила, что в РФ с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России. В частности, они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, то, что граждане РФ так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022