В Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали более 150 тыс. детей

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в четверг, 21 апреля, сообщила, что в РФ с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей.

«Эвакуированных детей чуть более 150 тыс., это не только дети из семей, но это еще и дети из учреждений разных, которые находились на территории Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР — Ред.)», — отметила детский омбудсмен в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи. Львова-Белова указала, что на территории РФ в настоящее время порядка девяти тысяч пунктов временного размещения беженцев.

Накануне сообщалось, что с начала спецоперации на территорию России прибыли почти 900 тыс. человек из ДНР и ЛНР. За сутки государственную границу РФ пересекли 18,49 тыс. беженцев.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России. В частности, они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

11 марта президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, то, что граждане РФ так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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