В Россию с начала эскалации на Украине прибыло почти 900 тыс. беженцев

Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и с Украины продолжают прибывать в Россию. Как рассказал представитель экстренных служб 20 апреля, всего с начала спецоперации России по защите Донбасса на ее территорию из зоны конфликта прибыло почти 900 тыс. человек.

«За сутки государственную границу РФ пересекли 18,49 тыс. человек, всего с начала конфликта — 896,95 тыс.», — цитирует представителя «РИА Новости».

По его словам, в числе беженцев — 166,68 тыс. детей.

Накануне отмечалось, что с февраля в Россию приехали почти 880 тыс. человек с территории Украины, из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а за один день число беженцев увеличилось практически на 18 тыс. граждан.

Большая часть беженцев (более 700 тыс. человек) прибыла в РФ из Донбасса, остальные эвакуируются с украинской территории. В 45 регионах Российской Федерации переселенцев принимают свыше 480 пунктов временного пребывания. Сейчас там находится почти 33 тыс. человек.

18 апреля представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что большинство потенциальных беженцев, стремящихся покинуть территорию Украины в связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донбасса, не смогут выехать без загранпаспортов.

11 марта президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, то, что граждане РФ так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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