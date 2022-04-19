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Почти 880 тыс. беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса

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С февраля в Россию приехали почти 880 тыс. человек с территории Украины, из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а за один день число беженцев увеличилось практически на 18 тыс. Об этом ТАСС во вторник, 19 апреля, рассказал источник в силовых структурах.

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«В течение последних суток границу России пересекли свыше 17,8 тыс. человек. Всего с февраля в Россию прибыли более 878 тыс. человек, включая почти 164 тыс. детей», — отметил собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что большая часть беженцев, а это более 713 тыс. человек, прибыла в РФ из Донбасса, а остальные эвакуировались с украинской территории.

В 45 регионах Российской Федерации беженцев принимают свыше 480 пунктов временного пребывания. Сейчас там находятся почти 33 тыс. человек.

18 апреля представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что большинство потенциальных беженцев, стремящихся покинуть территорию Украины в связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донбасса, не смогут выехать без загранпаспортов.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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