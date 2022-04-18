На Украине ограничили выезд из страны беженцев без загранпаспортов

Большинство потенциальных беженцев, стремящихся покинуть территорию Украины в связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донбасса, не смогут выехать без загранпаспортов. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам сотрудника ведомства, ограничения не затронут жителей регионов, в которых проходят активные боевые действия. Каждый случай выезда из страны будет рассматриваться индивидуально, так как объем потока беженцев сократился, соответственно разгрузив деятельность пограничников.

Несколько недель проведения спецоперации представители Госпогранслужбы не успевали оформлять документы всем потенциальным беженцам. Теперь в случае отсутствия загранпаспорта в выезде из страны на территорию Евросоюза (ЕС) и других государств будет отказано.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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