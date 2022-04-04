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Юрист рассказала о положенных беженцам льготах в Росcии

Юрист Гукова рассказала о положенных беженцам льготах в России
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Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России.

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Каковы будут условия предоставления поддержки

Как отметила юрист, лица, находящиеся на территории России в качестве беженцев, имеют право на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания; медицинскую помощь; содействие в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве наравне с гражданами России; бесплатное проживание в центре временного размещения; возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность наравне с гражданами России; социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

«Помимо этого, каждому прибывшему в РФ жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. Также беженцам будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения», — добавила юрист.

1 апреля Гукова рассказала о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Эксперт подчеркнула, что согласно Федеральному закону № 62 «О гражданстве Российской Федерации» основанием для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке является наличие украинского гражданства и признание носителем русского языка (посредством тестирования). Поэтому если гражданам Украины для получения гражданства будет необходимо получить вид на жительство, то гражданам народных республик этого делать не придется. Они смогут пропустить этот этап и сразу приступить к оформлению гражданства.

28 марта сообщалось, что число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 472 тыс.

24 марта стало известно, что граждане ДНР и ЛНР, а также Украины смогут работать на территории России без оформления патента. Кроме того, их документы, в том числе водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, зарегистрированные на вышеуказанных территориях, будут признаны в России.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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