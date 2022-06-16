Гражданам Украины и Донбасса не грозит высылка из РФ без разрешительных документов

Жители Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов. Министерство внутренних дел России (МВД РФ) в четверг, 16 июня, заявило о том, что гражданам вышеуказанных территорий высылка не грозит.

В ведомстве указали, что в настоящий момент жители государств ограничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации. Во избежание выдворения они могут подать заявление на выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.

«В целях урегулирования своего правового положения в Российской Федерации данные лица вправе обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание», — заявили в МВД РФ.

Таким образом, ведомство опровергло распространенную ранее информацию о том, что граждан Украины, а также ДНР и ЛНР без регистрации или разрешения на трудовую деятельность обяжут покинуть территорию России после 17 августа.

2 июня сообщалось, что в Россию с 24 февраля прибыли свыше 1,6 млн беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. Из них 262,82 тыс. детей.