Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

Более 1,6 млн беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и с Украины прибыли в Россию с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом 2 июня рассказал представитель экстренных служб.

«Границу России пересекли 1 млн 615 тыс. 490 беженцев, среди которых 262,82 тыс. детей», — сказал он «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки в Россию прибыли 20,28 тыс. человек.

31 мая детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала, что российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из ДНР и ЛНР.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России. В частности, они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

В марте Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донбасса. По его словам, то, что российские граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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