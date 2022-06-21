Опубликован перечень запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров

Министерство экономического развития Калининградской области 20 июня опубликовало список товаров, запрещенных для транзита через Литву.

В частности, в него вошли: продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Отмечается, что ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.

Всего в перечне товаров — 23 раздела на 66 страницах.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня глава временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций и подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.