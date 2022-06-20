Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Вильнюс лишь выполняет санкции ЕС. Об этом он сказал 20 июня на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что Литва не применяла односторонних национальных рестрикций, она лишь исполняла санкции ЕС, в соответствии с которыми существуют ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров и запрет на их транзит через территорию Евросоюза.

«Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», — заверил он.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Согласно предварительным оценкам, под него попадет около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России.

20 июня МИД Литвы заявил, что Вильнюс не запрещал транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию, а лишь осуществлял санкции Евросоюза.

В министерстве сообщили, что встретились с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, в ходе встречи дипломату вручили ноту с разъяснениями применения ограничительных мер относительно транзита грузов в Калининградскую область.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

В то же время ЕС исключил из пятого пакета санкций автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью РФ. Согласно документу, под выведение из-под ограничений попадают транзитные автоперевозки между Калининградской областью и Россией товаров, перевозка которых не запрещена регламентом альянса.