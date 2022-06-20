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В МИД Литвы прокомментировали ситуацию с транзитом товаров в Калининград

МИД Литвы: Вильнюс не запрещал транзит в Калининград, а только исполнял санкции ЕС
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Литва не запрещала транзит товаров в Калининградскую область через территорию страны, а только лишь осуществляла санкции Евросоюза. Об этом 20 июня говорится на сайте министерства иностранных дел республики.

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Сообщается, что в министерстве состоялась встреча с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, в ходе которой дипломату вручили нота с разъяснениями применения ограничительных мер относительно транзита грузов в Калининградскую область.

«Во время встречи была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область. Через территорию Литвы продолжается перевозка пассажиров и товаров, которые не подпадают под санкционный режим ЕС, в Калининградскую область и из нее», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Вильнюс не вводил никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений в отношении этого транзита. Отмечается, что государство последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу.

Министерство напомнило, что четвертый пакет санкций предусматривает вступление в силу с 17 июня ограничительных мер в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию Евросоюза.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадет около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Ранее, 20 июня, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

По словам губернатора области Антона Алиханова, запрет Литвы на транзит товаров неприятен, но ситуация решаемая. Он добавил, что порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита товаров из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Также он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

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