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Кремль подумает об ответе на запрет Литвы на транзит товаров в Калининград

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Россия в течение нескольких дней проанализирует запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область, прежде чем примет решение об ответных мерах. Об этом 20 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с решением ЕС — распространить действие санкций на транзит, это тоже считаем незаконным. Ситуация серьезная и требует глубокого анализа, прежде чем принимать меры. Анализ будет произведен в ближайшие дни», — сказал он журналистам.

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На вопрос, является ли ограничение транзита в Калининградскую область блокадой, представитель Кремля отметил, что «это элемент блокады».

По его словам, сейчас «по линии разных ведомств предстоит собрать точки зрения, будут межведомственные мероприятия, чтобы выработать единую позицию, нужен глубокий анализ».

«У нас гадости начались 12 часов тому назад, как можно оценивать? Пока не считаем возможным чего-либо оценивать», — добавил Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает усилия главы Калининградской области Антона Алиханова по преодолению этих «гадостей».

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

На следующий день калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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