Калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным

Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. Такое мнение выразил калининградский губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале в субботу, 18 июня.

«Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», — отметил он в видеообращении.

Алиханов процитировал «несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС», в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялось и европейское сообщество и Россия.

«Власти Калининградской области ведут работу с МИД и посольством РФ в Литве по ситуации с ограничением транзита», — добавил он.

Для решения проблемы дополнительные паромы будут поставлены на линию Усть-Луга — Балтийск, которые могут выйти на паромную линию в течение пяти–семи дней. По словам губернатора, совместно с Минтрансом РФ передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск для того, чтобы перераспределить запрещенные литовцами к транзиту товары.

Дополнительно могут понадобиться семь судов, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями отработали тему, отметил Алиханов.

«В понедельник проводим с ними совещание, и в течение недели или пяти дней они готовы предоставить нам условия и поставить их на линию», — сказал он.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из Евросоюза, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Накануне Алиханов отметил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Калининградский губернатор добавил, что возрастет стоимость логистики, поэтому, скорее всего, придется обращаться за федеральной помощью.

В начале апреля Алиханов сообщил, что запрет ЕС на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.