Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным

Калининградский губернатор Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. Такое мнение выразил калининградский губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале в субботу, 18 июня.

Лучше вы к нам: Белоруссия продлила безвизовый въезд латышам и литовцам
Вильнюс и Рига призывают граждан не покупать продукты и бензин в соседней стране

«Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», — отметил он в видеообращении.

Алиханов процитировал «несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС», в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялось и европейское сообщество и Россия.

«Власти Калининградской области ведут работу с МИД и посольством РФ в Литве по ситуации с ограничением транзита», — добавил он.

Для решения проблемы дополнительные паромы будут поставлены на линию Усть-Луга — Балтийск, которые могут выйти на паромную линию в течение пяти–семи дней. По словам губернатора, совместно с Минтрансом РФ передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск для того, чтобы перераспределить запрещенные литовцами к транзиту товары.

Дополнительно могут понадобиться семь судов, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями отработали тему, отметил Алиханов.

«В понедельник проводим с ними совещание, и в течение недели или пяти дней они готовы предоставить нам условия и поставить их на линию», — сказал он.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из Евросоюза, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Накануне Алиханов отметил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Калининградский губернатор добавил, что возрастет стоимость логистики, поэтому, скорее всего, придется обращаться за федеральной помощью.

В начале апреля Алиханов сообщил, что запрет ЕС на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022