Власти Калининградской области назвали запрет Литвы на транзит «удушением региона»

Запрет Литвы на транзит грузов из России в Калининградскую область, инициированный Литвой, можно расценить как «удушение региона». Об этом в пятницу, 17 июня, заявил глава области Антон Алиханов.

«Это серьезный гуманитарный вопрос и это попытка экономического удушения нашего региона», — рассказал глава регионального правительства в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

Губернатор сообщил, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступает в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из ЕС, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Это, по предварительным оценкам, составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ.

Глава Калининградской области отметил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Для решения проблемы дополнительные паромы будут поставлены на линию Усть-Луга — Балтийск. Алиханов добавил, что при этом возрастет стоимость логистики, поэтому, скорее всего, придется обращаться за федеральной помощью.

9 апреля Алиханов указал, что запрет Евросоюза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.