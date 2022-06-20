В Калининграде оценили ситуацию с запретом Литвы на транзит товаров

Ситуация с запретом Литвы на транзит товаров из Калининградской области неприятная, но решаемая. Об этом 20 июня заявил губернатор области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита товаров из России.

«Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется», — сказал губернатор.

По его словам, Еврокомиссии достаточно ввести поправки в санкционные пакеты ЕС, чтобы решить вопрос с транзитом.

Алиханов также сообщил, что ответные меры Москвы на введенные Вильнюсом ограничения прорабатываются с 18 июня, власти региона работают с Министерством иностранных дел РФ.

17 июня Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков нахвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что Кремль подумает об ответе на решение Литвы по транзиту. По его словам, сейчас «по линии разных ведомств предстоит собрать точки зрения, будут межведомственные мероприятия, чтобы выработать единую позицию, нужен глубокий анализ».

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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