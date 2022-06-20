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В ЕС заявили о доступности закупок продовольствия и удобрений РФ

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Желающие приобретать российские продовольствие и удобрения могут это делать свободно, заявил в понедельник, 20 июня, сделал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

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«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — сказал он на встрече руководителей министерств иностранных дел стран союза в Люксембурге.

Он убежден, что стремительно растущий продовольственный кризис в мире никак не связан с санкциями ЕС.

Кроме того, Боррель отметил, что Европейский союз полноценно «поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между российской, турецкой и украинской сторонами по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

Также он выразил надежду «на результат переговоров под эгидой ООН».

Глава евродипломатии не стал упоминать о том, что рестрикции союза сломали логистические цепочки по всему миру, которые и без того имели трещины из-за коронавирусной пандемии, и создали проблемы для оплаты за зерно, так как основные российские банки были отключены от системы платежей SWIFT. Боррель не сказал и про рост стоимости на энергоносители и удобрения, вызванный санкциями Евросоюза, а это является одним из основополагающих факторов роста цен на зерно.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и заявил, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, что исключает их попадание в черный список.

Россия входит в тройку мировых лидеров-поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности. На экспорт поставляется около 70% производимых веществ. Россия также является крупнейшим экспортером в мире карбамида, аммиака, аммиачной селитры, сложных удобрений, третьим по величине экспортером калия и четвертым — фосфорных удобрений.

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