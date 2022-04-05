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Путин назвал удобрения дефицитным товаром и предрек на них мировой спрос

Путин заявил, что удобрения как дефицит будут закупать за рубежом у России
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Президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете.

Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

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«Это дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать», — сказал Путин во вторник, 5 апреля, на совещании по вопросам АПК и рыбохозяйственного комплекса.

При этом он отметил, что РФ не имеет цели нанести кому-либо ущерб.

«Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Системная задача — это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями», — заключил президент.

Путин дал поручение увеличить темпы роста в агропромышленном комплексе более чем на 3% в год и нарастить выпуск продуктов. Он подчеркнул, что для этого потребуется ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и активнее их использовать.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Таким образом, теперь они не попадут в черный список. Источник предположил, что этой тенденции последуют все американские союзники.

10 марта Путин в связи с санкциями Запада предложил переориентировать российский рынок удобрений, как и рынок энергоресурсов и металла, на другие направления при необходимости.

4 марта глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сбои в отгрузках удобрений из РФ несут риск дефицита продовольствия в ряде стран. По его словам, Россия входит в тройку мировых лидеров — поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности. Особенно это актуально с учетом различных рисков для агропромышленного комплекса природного и техногенного характера — ежегодные засухи, наводнения, рост населения Земли — порядка 1,25% в год и увеличения потребления продовольствия.

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