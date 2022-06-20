Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ

Временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает российское министерство.

Ей был заявлен протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит части грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций. Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область, прежде чем примет решение об ответных мерах.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. По ее словам, Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, очередной раз выстрелила себе в ногу.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита. Кроме того, он назвал запрет Литвы на транзит незаконным.